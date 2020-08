Benevento, Inzaghi tiene i piedi per terra: “serie A difficile, chi viene promosso spesso poi retrocede” (Di martedì 18 agosto 2020) Si è conquistato la Serie A con sette giornate di anticipo, vincendo a man bassa lo scorso campionato di B. Adesso Filippo Inzaghi ha iniziato a preparare il suo Benevento per la prossima stagione, dove l’obiettivo sarà senza dubbio la salvezza, provando poi a costruire qualcosa di più importante. Francesco Pecoraro/Getty ImagesIntervistato ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore delle Streghe ha ammesso: “ho detto ai ragazzi di dimenticarsi quanto fatto lo scorso anno. Se ci avessero detto a inizio anno che avremmo vinto con 7 giornate di anticipo, non ci avremmo creduto. La A sarà difficile: chi viene promosso, nove volte su dieci retrocede. Siamo partiti prima perché pensavamo si iniziasse il 12 settembre, per questo siamo già qui: ma ... Leggi su sportfair

