30 Milioni di visualizzazioni per la PS5 (Di martedì 18 agosto 2020) Ebbene si, il trailer di presentazione della nuova Sony Playstation 5 ha superato di gran lunga i 30 Milioni di visualizzazioni su YouTube. Ciò che è stato chiaro fin dall’inizio, che la curiosità dei giocatori per la nuova console in casa Sony ha avuto la meglio, andando a rivedere più volte il Reveal trailer del nuovo dispositivo di gioco che attira grandi e piccoli. Playstation 5 meglio di Xbox Series X? La curiosità è stata una delle particolarità che hanno spinto il video in cima dei trailer più visualizzati, ci sono state vere e proprie discussioni sull’estetica della nuova console che ha diviso il pubblico dei gamers tra chi ha apprezzato lo stile futuristico e chi ha avuto qualche perplessità. Il tutto incentrato sulle caratteristiche tecniche, ipotesi su come ... Leggi su gamerbrain

