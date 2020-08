Uomini e Donne, Maria De Filippi Divide il Web: Sceglierà una Tronista Insolita! (Di lunedì 17 agosto 2020) Uomini e Donne: Maria De Filippi ha preso una decisione sul conto della nuova Tronista di questa edizione del dating show. Il web però si è già diviso, tra critiche ed approvazioni, per la particolare scelta della conduttrice… Si avvicina il ritorno in televisione di Uomini e Donne, e di conseguenza anche del Trono Classico con i nuovi tronisti. Maria De Filippi ha già voluto stupire il pubblico facendo scegliere proprio ai telespettatori i protagonisti di questa nuova edizione, ma adesso sta per arrivare un’altra novità che sicuramente colpirà i fan del dating show. Ecco di che cosa si tratta. Uomini e Donne: una nuova Tronista ... Leggi su uominiedonnenews

Viminale : «Buon Ferragosto a tutti gli uomini e le donne che anche oggi lavorano per la sicurezza dei cittadini». Il ministro… - elisabeni : La ministra spagnola delle Pari opportunità dice che donne e uomini non esistono - matteosalvinimi : ??SE CI FOSSE STATO IL TASER... Grazie alle donne e agli uomini in divisa che, da Nord a Sud, rischiano la vita per… - beainneverland : Niente a prima mattina mi sono intossicata perché una deficiente su ig dice che è inutile incazzarsi se ig censura… - michelataxistro : RT @lapoelkann_: Sono oltre 35mila le vittime in Italia ???? del coronavirus. Non sono numeri: sono storie di donne e uomini. Per alcuni però… -