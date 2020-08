“Tutto un altro uomo”. Fedro Francioni, com’è diventato e cosa fa oggi l’ex ragazzo ‘strano’ del GF3 (Di lunedì 17 agosto 2020) I concorrenti delle prime edizioni del Grande Fratello sono rimasti nel cuore e nell’immaginario collettivo di milioni di italiani. C’è chi ha fatto carriera nel mondo dello spettacolo, come Luca Argentero oggi attore, del giornalismo come Eleonora Daniele, chi ha trovato la sua collocazione in politica, come Rocco Casalino, oggi portavoce del Premier Conte, mentre molti naturalmente sono scomparsi dai radar e tornati alle loro vite. Ricordate, ad esempio, Fedro Francioni? Il simpatico col viso buono che nella casa del GF numero 3 era riuscito a creare un’atmosfera giocosa ed empatica e purtroppo costretto ad uscire anticipatamente per un lutto familiare, dopo una fugace apparizione al salotto di “Pomeriggio 5”, ospite di Barbara D’Urso, oggi ... Leggi su caffeinamagazine

