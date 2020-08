Santoreggia, l’erba speciale che aiuta a controllare il colesterolo (Di lunedì 17 agosto 2020) La Santoreggia è un’erba aromatica speciale. Appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, ha il pro di essere estremamente versatile in cucina. Utilizzata per insaporire diverse preparazioni, si contraddistingue anche per benefici degni di nota per la salute. Tra questi, come evidenziato anche dagli esperti del gruppo Humanitas, è possibile citare la capacità di aiutare a tenere sotto controllo il colesterolo. Per questa proprietà, dobbiamo dire grazie alla presenza di fibre. Quando si parla della Santoreggia, è il caso di citare numerosi altri motivi per cui vale la pena aggiungerla alla propria dieta. In questo novero è possibile citare la presenza di antiossidanti preziosi come la vitamina A, fondamentale per la bellezza della pelle e per ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Santoreggia l’erba