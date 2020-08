Piazza Affari in calo. Cauto il resto d’Europa (Di lunedì 17 agosto 2020) (Teleborsa) – Si conclude all’insegna della cautela la seduta di Piazza Affari e delle altre borse europee, rispetto all’andamento positivo di Wall Street. In una seduta estiva senza particolari spunti e con volumi contenuti, l’attenzione degli investitori resta concentrata sull’andamento dei nuovi casi di Covid, dopo la nuova stretta del governo italiano a causa dell’aumento dei contagi. Sul mercato Forex, l’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,24%. Giornata di forti guadagni per l’oro, che segna un rialzo del 2,05%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell’1,07%, a 42,46 dollari per barile. Lieve calo dello spread, che scende a +138 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,93%. ... Leggi su quifinanza

