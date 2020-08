Oroscopo 17 agosto 2020: Gemelli siate più audaci, Pesci riflessivi (Di lunedì 17 agosto 2020) L’Oroscopo del 17 agosto esorta i Gemelli ad essere più intraprendenti. Pesci bisogna fare chiarezza tra i sentimenti. Acquario preoccupati dalle finanze Previsioni 17 agosto da Ariete a Vergine Ariete. Oggi avrete la sensazione che amore e lavoro vadano su due rette parallele indirettamente proporzionali. Maggiore sarà il vostro successo in campo sentimentale, minori saranno le gratifiche professionali. Cercate di sfruttare la situazione per fare nuove conoscenze, mentre restate in disparte sulle questioni lavorative. Toro. I Toro continueranno a vivere una giornata un po’ problematica dal punto di vista del lavoro. Ci sono situazioni che vi stanno turbando e vi stanno rendendo parecchio insicuri e inquieti. Evitate di intraprendere nuove iniziative e risparmiate di ... Leggi su kontrokultura

