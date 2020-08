Marco Bonini è il candidato sindaco di FdI e Lega a Zagarolo (Di lunedì 17 agosto 2020) Riceviamo e pubblichiamo I coordinamenti Provinciali di Lega e Fratelli D’Italia, in vista delle Elezioni comunali di Zagarolo che si terranno il 20 – 21 settembre 2020, in una visione condivisa sostengono la candidatura a sindaco di Marco Bonini. «Un percorso di lavoro intenso su idee e progetti che ci vede alleati a liste civiche per il governo della Città. La sostanziale convergenza dei partiti politici di centro destra rappresenta il giusto argine alle sinistre. Nel rinnovamento e competenza intendiamo rappresentare finalmente il cambiamento». Marco Bonini è il candidato sindaco di FdI e Lega a Zagarolo su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

