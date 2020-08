I 60 anni di Sean Penn, il divo di Hollywood tutto talento e sregolatezza (Di lunedì 17 agosto 2020) Grandi interpretazioni, impegno civile e vita sentimentale burrascosa. Ecco i 60 anni di Sean Penn che spegne le candeline il 17 agosto, solo pochi giorni dopo essere convolato a nozze per la terza ... Leggi su tgcom24.mediaset

Sono 60 le candeline che l’attore americano spegne quest’anno, ma non invecchia: il bad boy hollywoodiano resta irresistibile con il suo magnetico sguardo killer. Un sex appeal incontestabile e, come ...LEGGI ANCHE > Sean Penn mostra la fede e conferma: "Ho sposato Leila... matrimonio Covid via Zoom" UNA VITA SUL SET - Il primo ciak arriva a 14 anni sul set del telefilm “La casa nella prateria”, poi ...