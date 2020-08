Flavio Briatore apre una pizzeria, ma fioccano le critiche (Di lunedì 17 agosto 2020) Flavio Briatore si è lanciato in una nuova impresa: le bizze. L’imprenditore ha infatti aperto una nuova pizzeria a Montecarlo, la Crazy Pizza, e come ogni nuova attività del magnate, viene tenuta d’occhio con particolare cura. Le recensioni non si sono rivelate però essere particolarmente spumeggianti: pare infatti che questa volta il Re del Billionaire abbia scommesso su una ricetta che non è adatta al palato di tutti. Una pizza senza lievito Flavio Briatore ha fatto una scelta coraggiosa: ha preso uno degli ingredienti principali della pizza napoletana e l’ha eliminato. Si tratta del lievito che, ha spiegato Briatore in un’intervista a Nice Matin, secondo lui rendeva l’impasto troppo pesante. “Volevo un impasto ... Leggi su thesocialpost

GossipItalia3 : Flavio Briatore apre una pizzeria: travolto dalle polemiche #gossipitalianews - mauro_crescenzo : Flavio Briatore apre una pizzeria a Montecarlo, ma è polemica social un dettaglio - super_indignata : @LucillaMasini E che dire della Santachè che, in società con Flavio Briatore, ha contribuito alla nascita della di… - super_indignata : @HuffPostItalia Per sua discoteca intende quella aperta in società con Flavio Briatore, il Billionaire di Porto Cer… - zazoomblog : “Ma che roba è?!”. Flavio Briatore apre una pizzeria ed è subito polemica. Come sono e quanto costano le pizze - #è… -