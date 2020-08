Boateng: “La vittoria sul Barcellona è stata diversa rispetto al 7-2 contro il Brasile” (Di lunedì 17 agosto 2020) Jerome Boateng, dopo la clamorosa vittoria per 8-2 del Bayern Monaco sul Barcellona, ha fatto un paragone sulla roboante vittoria della Germania contro il Brasile nel 2014: “Sono state due partite diverse, il Barça all’inizio è stata in partita, poi noi siamo cresciuti diventando aggressivi. Con il Brasile è stato diverso, non avevamo lo stesso controllo. Tatticamente è stata una gara diversa ma è chiaro che vincere quella semifinale ci diede molta sicurezza”. Foto: sito ufficiale Bundesliga L'articolo Boateng: “La vittoria sul Barcellona è stata diversa rispetto al 7-2 ... Leggi su alfredopedulla

