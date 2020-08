Apple One, in arrivo l'abbonamento unico (e scontato) a tutti i servizi (Di lunedì 17 agosto 2020) Apple sta per svelare una gamma di pacchetti di servizi in abbonamento per farti risparmiare. Internamente, i bundle vengono chiamati Apple One e dovrebbero essere lanciati il prossimo ottobre all’interno dell’evento autunnale dedicato ai nuovi iPhone 12. Saranno disponibili diverse soluzioni: da quella base che unisce Apple Music e Apple TV+ - richiesta a gran voce da tanti utenti – a quelle più complete che mettono insieme anche Apple Arcade e tanto spazio aggiuntivo su iCloud. Secondo quanto riferito da Bloomberg, i pacchetti di fascia alta includeranno anche un nuovo servizio di abbonamento fitness che dovrebbe fare il suo esordio nel corso del prossimo keynote e che includerà lezioni e allenamenti ... Leggi su gqitalia

ItaSmartReview : In arrivo Apple One, bundle di servizi in tre tagli diversi - - CashDroid : Check out this article: Apple One: L'abbonamento all-in-one di tutti i suoi servizi. Quanto potrebbe costare - - diegorispoli : ?? #lastampa #news Cupertino spinge sui servizi digitali, a ottobre arriva Apple One #ultimora #today @diegorispoli… - NSigaro : Apple One, in arrivo il bundle per i servizi Apple | Webnews - NewsPadania : RT @Cor_Com: Tutte le app in un “pacchetto” scontato, in arrivo Apple One -

Ultime Notizie dalla rete : Apple One Apple One, in arrivo l'abbonamento unico (e scontato) a tutti i servizi GQ Italia Apple One, in arrivo l'abbonamento unico (e scontato) a tutti i servizi

A ottobre la Mela potrebbe presentare una serie di bundle per farti risparmiare su Music, TV+, Arcade e iCloud. In arrivo anche un nuovo abbonamento fitness Apple sta per svelare una gamma di pacchett ...

Apple: spinge su servizi digitali, verso lancio "Apple One"

Apple si appresta a lanciare "Apple One", una formula con cui consentirà ai suoi clienti di abbonarsi a diversi servizi digitali di Cupertino a un prezzo mensile più basso rispetto all'acquisto dei si ...

A ottobre la Mela potrebbe presentare una serie di bundle per farti risparmiare su Music, TV+, Arcade e iCloud. In arrivo anche un nuovo abbonamento fitness Apple sta per svelare una gamma di pacchett ...Apple si appresta a lanciare "Apple One", una formula con cui consentirà ai suoi clienti di abbonarsi a diversi servizi digitali di Cupertino a un prezzo mensile più basso rispetto all'acquisto dei si ...