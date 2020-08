Adriano Celentano e Ornella Muti, Naike Rivelli sulla loro storia d'amore: "Lui, che uomo triste" (Di lunedì 17 agosto 2020) Naike Rivelli su Instagram attacca Adriano Celentano per aver rivelato la storia con la madre Ornella Muti e mette in vendita le foto dei backstage dei due attori. Per Naike Rivelli il cantante Adriano Celentano rivelando la storia d'amore con sua madre Ornella Muti si è rivelato "un uomo tristissimo",In un post su Instagram, la figlia dell'attrice ha attaccato il Molleggiato per aver raccontato la relazione clandestina con la Muti senza interpellarla. La storia d'amore tra Adriano Celentano e Ornella ... Leggi su movieplayer

Federauca : @GianniVEVO2021 I sosia di Adriano Celentano potrebbero metter su una squadra di calcio. - RCCALIFORNIA : Ora in onda: Adriano Celentano - Fuoco - infoitcultura : Ornella Muti su Adriano Celentano, la delusione: 'Perché lo ha fatto?' - infoitcultura : Ornella Muti ad Adriano Celentano: “Non avresti dovuto farlo” - radiosiciliarse : Adriano Celentano - La Moglie, L'amante, L'amica -