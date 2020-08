Youth League, l’Inter supera il Rennes grazie a un gol di Casadei (Di domenica 16 agosto 2020) L’Inter Primavera supera il Rennes negli ottavi di Youth League grazie a un gol di Casadei e affronterà la vincente di Juve-Real Madrid L’Inter Primavera supera l’ottavo di finale di Youth League e approda ai quarti dove affronterà la vincente di Juventus-Real Madrid. Ai nerazzurri di Armando Madonna è bastato un gol di Casadei che ha sfruttato al meglio un cross di Vezzoni. L’Inter si è presentata alla sfida con tante assenze importanti, complice i tanti giovani aggregati alla prima squadra di Conte tra cui Esposito, Agoume e Pirola. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Inter : ?? | FORMAZIONE #InterSRFC, ecco come scenderanno in campo le due squadre! ?? #UYL ?? #InterYouth ????#FORZAINTER - JuventusFCYouth : Scopriamo i nostri avversari di domani #OppositionWatch sul Real! #UYL ? - GoalItalia : Pirlo a caccia di gioielli bianconeri in Juve-Real di Youth League ?????? [@romeoagresti] - sportli26181512 : L'Inter batte il Rennes 1-0 e va ai quarti: decide Casadei di testa: L'Inter batte il Rennes 1-0 e va ai quarti: de… - internewsit : Juventus-Real Madrid di Youth League, le formazioni: chi vince sfida l'Inter - -