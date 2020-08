Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2020 ore 11:30 (Di domenica 16 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 16 AGOSTO 2020 ORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SULL’A12 Roma-TARQUINIA, SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 38, CI SONO CODE TRA CERVETERI E SANTA SEVERA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA. IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA. PRUDENZA INOLTRE A CHI E’ IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD A CAUSA DI UN INCENDIO TRA CASTELNUOVO DI PORTO E FIANO RomaNO. SULL’A1 FIRENZE Roma CODE PER TRAFFICO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE. PASSIAMO AI TRASPORTI, SULLA LINEA FL6 Roma- CASSINO FINO AL 30 AGOSTO PROSEGUIRANNO I LAVORI DI POTENZIAMENTO ... Leggi su romadailynews

