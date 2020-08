Terzo lancio di successo di Ariane 5 nel 2020 (Di domenica 16 agosto 2020) (Teleborsa) – In attesa di avviare la campagna di lancio del piccolo vettore Vega, Avio registra un nuovo successo con il Terzo lancio del 2020 di Ariane 5 dal centro spaziale della Guyana francese. Nella notte del 15 agosto, il lanciatore europeo, che utilizza la potenza dei booster laterali a propellente solido e della turbopompa ad ossigeno liquido prodotti in Italia da Avio, ha correttamente posizionato in orbita geostazionaria i satelliti per le telecomunicazioni a servizio della giapponese B-SAT e degli operatori statunitensi Intelsat e Northrop Grumman’s SpaceLogistics LLC. Il satellite BSAT-4b, realizzato dalla società americana Maxar Technologies, verrà utilizzato per trasmettere segnali televisivi in ultra-alta definizione (UHD, 4K e 8K) i tutto il ... Leggi su quifinanza

CasilinaNews : Ariane 5 completa con successo il terzo lancio del 2020: messi (finalmente) in orbita i tre satelliti… - chrisdonarini : @homer_mario @gumas75 @PaoloCond Effettivamente muriel per pasalic, abbandonando freuler e de roon al loro destino… - Ted0foro : @jacopo_iacoboni Va sottolineato che non è mai stata tale questa regola. Derogata un anno fa con il cosidetto manda… - Emanuel59367488 : Se sento un'altra volta la canzone di fishball lancio il telefono dal terzo piano #improponibile - yeovnkai : Se la mia gatta non la finisce di fare come una pazza la lancio dal terzo piano, no scherzo la amo -