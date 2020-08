Stazione, lo minacciano con un coltello e gli prendono la bici (Di domenica 16 agosto 2020) Bruttissima avventura questa notte intorno alle 3 per un uomo di 32 anni, che stava transitando in sella alla sua bicicletta in via Santa Caterina da Siena, nei pressi della Stazione di Santa Maria ... Leggi su firenzetoday

Ultime Notizie dalla rete : Stazione minacciano Stazione, lo minacciano con un coltello e gli prendono la bici FirenzeToday Frascati - In 4 minori accerchiano, minacciano, rapinano e malmenano 2 coetanei in Villa. Presi

FRASCATI (cronaca) - I 4, di Ariccia e Genzano, sono ai domiciliari in attesa della convalida dell'a ...

"Parco mutilato ma lo spaccio resta"

Nuovi drastici tagli minacciano gli alberi e le siepi del percorso sopraelevato del Parco Miralfiore. Dopo gli abbattimenti che hanno snaturato il bosco sul lato della stazione, ora le motoseghe sembr ...

FRASCATI (cronaca) - I 4, di Ariccia e Genzano, sono ai domiciliari in attesa della convalida dell'a ...Nuovi drastici tagli minacciano gli alberi e le siepi del percorso sopraelevato del Parco Miralfiore. Dopo gli abbattimenti che hanno snaturato il bosco sul lato della stazione, ora le motoseghe sembr ...