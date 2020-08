Roma, l’ora del closing è arrivata: Dan Friedkin sarà presidente (Di domenica 16 agosto 2020) L’ora del closing è arrivata. La Roma passa dalle mani di James Pallotta a quelle di Dan Friedkin che con ogni probabilità sarà anche presidente mentre al figlio Ryan toccherà la gestione del club attraverso una presenza più assidua in Italia. Assieme ai Friedkin entreranno nel Cda Romanista altri quattro manager del gruppo di Houston, con una poltrona del board che potrebbe essere riservata anche ad Alessandro Barnaba, il banchiere Romano, ex JP Morgan, che ha affiancato Friedkin nella trattativa con Pallotta. Per il Friedkin Group ci sono tre dossier, tutti collegati: in primis la costruzione della squadra tra mercato e ricerca del nuovo ds, poi i conti della ... Leggi su sportface

poliziadistato : Lei è Maggie abbandonata sotto al sole cocente legata a un palo. Ma ora è con Michele il poliziotto che in servizio… - enpaonlus : Botticelle, Enpa: “Bene revoca Caserta. Ora Firenze e Roma seguano l'esempio. Subito ordinanza di stop. A rischio l… - Tonino17071956 : RT @ROI05841958: Ha vinto un campionato con il Lille, ha raggiunto due secondi posti con la Roma, una finale di Europa League con il Marsig… - Gigisilver71 : RT @poliziadistato: Lei è Maggie abbandonata sotto al sole cocente legata a un palo. Ma ora è con Michele il poliziotto che in servizio l’h… - skichers : RT @poliziadistato: Lei è Maggie abbandonata sotto al sole cocente legata a un palo. Ma ora è con Michele il poliziotto che in servizio l’h… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma l’ora Marcello De Vito lascia il M5S: «Si chiude un ciclo, ora libero di creare» Corriere della Sera