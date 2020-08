Ricordate Fedro del Grande Fratello? Metamorfosi fisica impressionante: com'è oggi, irriconoscibile | Guarda (Di domenica 16 agosto 2020) Fedro Francioni è caduto nel dimenticatoio dopo la partecipazione al Grande Fratello 3, dove è stato uno dei concorrenti più apprezzati, nonostante l'uscita dalla casa anticipata a causa di un lutto familiare. Quell'edizione fu vinta da Floriana Secondi e ha sfornato diversi volti noti della televisione: su tutti Luca Argentero e Pasquale Laricchia. Oltre che ad Angela Sozzi, la riccia che fece perdere la testa proprio a Fedro. Ma com'è oggi l'ex concorrente del GF? La risposta è arrivata dal salotto di Barbara d'Urso, dove a distanza di 16 anni Fedro è tornato in tv ed è apparso molto diverso da come si era visto al Gf: ha perso tanti ... Leggi su liberoquotidiano

