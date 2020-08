Ragazza violentata a Lignano, 3 minorenni identificati dalla Polizia (Di domenica 16 agosto 2020) La ragazzina di 15 anni che ha denunciato alla Polizia di aver subito abusi a Lignano è stata violentata da due ragazzi, anche loro minorenni, la notte di ferragosto, che sarebbero già stati individuati e identificati dalla Squadra mobile di Udine insieme con un terzo, coetaneo anche lui. Gli agenti della Squadra mobile della Questura di Udine, diretti da Massimiliano Ortolan, starebbero in queste ore chiudendo il cerchio intorno ai tre ragazzi dopo aver escusso numerosi testimoni e visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza. Si tratta di 2 ragazzi albanesi e 1 egiziano ospiti di una struttura di accoglienza di Milano venuti a Lignano per parrase il Ferragosto. Pierpaolo Roberti, assessore alla Sicurezza della Regione Fvg: “Maggiori ... Leggi su udine20

