Meteo, temporali al Nord: continua il caldo altrove (Di domenica 16 agosto 2020) Le previsioni Meteo per la giornata di oggi parlano di possibili fenomeni temporaleschi al Nord, mentre sul resto d’Italia continuerà il gran caldo La giornata di Ferragosto ci ha regalato un tempo stabile e soleggiato che, nonostante le ardue temperature, ha permesso a tutti di godersi la festività. La settimana, però, è destinata a chiudere … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

DPCgov : ?? #16agosto ?? #allertaGIALLA, per rischio temporali, su alcuni settori del Molise. ?? Consulta il bollettino per con… - CentroMeteoITA : #METEO ITALIA - #TEMPORALI anche intensi, poi nuova ondata di #CALDO; i dettagli - LuinoNotizie : Nuvoloso e rischio rovesci-temporali per tutta la giornata, con temperature poco inferiori ai 30 gradi. Ecco le pre… - infoitinterno : METEO: Prossima settimana tra FORTI TEMPORALI e nuova FIAMMATA AFRICANA. I dettagli - ilmeteoit : #Meteo: #PROSSIME #ORE, tornano i #TEMPORALI e non solo sulle #ALPI. Ecco DOVE e l'evoluzione fino a #SERA -