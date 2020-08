Lamorgese commenta i dati sugli sbarchi: “I numeri non sono elevatissimi” (Di domenica 16 agosto 2020) Lamorgese ha commentato il dato relativo agli sbarchi. I numeri sono aumentati rispetto al 2019 ma sottolinea che ciò è dovuto alla particolare situazione che sta vivendo la Tunisia da alcuni mesi. Il problema relativo ai nuovi arrivi poi non è dovuto tanto alle cifre ma alle procedure da seguire per evitare il diffondersi del coronavirus. Le parole di Lamorgese I dati sugli sbarchi hanno preoccupato non poco le autorità negli ultimi mesi. I numeri sono molto alti rispetto al 2019. La ministra Luciana Lamorgese non vuole però creare paura e allarmismo, e sottolinea le peculiarità dei nuovi arrivi. “I numeri non ... Leggi su newspad

cristiana1950 : Toninelli: adesso commenta questo , Giuseppe Conte e i ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e… - gbrera : RT @vespallero: @GiorgiaMeloni E come commenta il ministro Lamorgese? di 89 casi 71 sono CLANDESTINI appena sbarcati. - trevi_vito : RT @vespallero: @GiorgiaMeloni E come commenta il ministro Lamorgese? di 89 casi 71 sono CLANDESTINI appena sbarcati. - vespallero : @GiorgiaMeloni E come commenta il ministro Lamorgese? di 89 casi 71 sono CLANDESTINI appena sbarcati. - Sophie39819476 : @Verdedisera1 @matteosalvinimi Si commenta da sola, non ho mai parlato della lamorgese... arrivederci????? -

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese commenta Covid, crollano i reati (tranne quelli informatici). In 1.177 hanno violato la quarantena Il Sole 24 ORE Migranti: Lamorgese riconosce l’aumento degli sbarchi e annuncia navi e caserme per la quarantena dei positivi

MlLANO – La ministra Lamorgese snocciola i dati sul’immigrazione, cercando di presentare numeri che il governo ritiene positivi, ignorando l’invasione avvenuta dall’inizio del 2020. Infatti, pur ricon ...

Report del Viminale: aumentano gli sbarchi clandestini

Tra l'1 agosto 2019 e il 31 luglio 2020 sono stati 21 mila i migranti arrivati sulle nostre coste L'anno scorso, nello stesso periodo di valutazione, erano stati appena 8 mila, il 148,7% in piu'. Ques ...

