Il governo chiude le discoteche in tutta Italia (Di domenica 16 agosto 2020) Francesca Galici I locali chiusi in tutta Italia: negata la deroga alle Regioni. Mascherine all'aperto senza il distanziamento sociale discoteche chiuse in tutta Italia a partire da domani, lunedì 17 agosto. Questa è la decisione del governo dopo il vertice d'urgenza convocato con le regioni dopo il nuovo aumento dei casi nel Paese. L'ordinanza è valida per tutte le sale da ballo e "locali assimilati", quindi anche quei locali che in queste settimane, pur non essendo connotate come discoteche, si comportavano come tali. La stretta è arrivata dopo ferragosto, data cruciale per le località balneari per i guadagni, e già era nell'aria da qualche giorno. nodo 1883592 Per il momento si tratta di una decisione valida fino ... Leggi su ilgiornale

stanzaselvaggia : Il governo chiude le discoteche il 16 agosto. Una decisione tempestiva. Nel 2021 proporrei di chiudere i presepi viventi il 7 gennaio. - trash_italiano : Il Governo che chiude le discoteche: - LegaSalvini : #MORELLI: IL GOVERNO CHIUDE LE DISCOTECHE E SPALANCA I PORTI #COVID19. #iostoconSALVINI #GovernodellaVergogna… - katnip74 : RT @stanzaselvaggia: Il governo chiude le discoteche il 16 agosto. Una decisione tempestiva. Nel 2021 proporrei di chiudere i presepi viven… - drdual : RT @fanpage: Il Governo chiude le #discoteche e impone l'obbligo di mascherina all'aperto #16agosto -

Intanto, è stato scoperto un nuovo focolaio in una casa di riposo a Modica, in provincia di Ragusa.

