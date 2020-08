GP Spagna: dominio Hamilton davanti a Verstappen, tracollo Ferrari (Di domenica 16 agosto 2020) In Spagna è sempre dominio di Lewis Hamilton. Il pilota britannico comanda dall’inizio fino alla fine la gara del Circuit de Catalunya con una prestazione da urlo nel confronto con il compagno di squadra Valtteri Bottas, battuto anche da Max Verstappen secondo al traguardo. Crolla completamente la Ferrari che tra le curve del tracciato di Barcellona perde Charles Leclerc per un problema elettrico mentre con Sebastian Vettel riesce a strappare un settimo posto nel mezzo dell’anonimato più totale rientrando nel gruppo dei doppiati (addirittura fino al quarto posto di Stroll). Poco da fare per tutta la concorrenza di fronte al dominio totale di Hamilton che al via scappa agevolmente lasciando invece Bottas in balia degli attacchi di ... Leggi su sportface

