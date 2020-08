Giro del Delfinato 2020: si ritira Egan Bernal, problemi alla schiena (Di domenica 16 agosto 2020) Il Giro del Delfinato 2020 perde Egan Bernal, uno dei favoriti della vigilia. Il colombiano, vincitore del Tour 2019 e settimo nella classifica generale a 31 secondi da Primoz Roglic, ha accusato un problema alla schiena che ora lo mette in dubbio anche per la prossima Grand Boucle. Il team Ineos, comunque, porterà certamente Geraint Thomas mentre è ancora un rebus la presenza di Chris Froome. Leggi su sportface

