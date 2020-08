Giallo di Caronia, nuova ipotesi: l'aggressione da parte di due cani (Di domenica 16 agosto 2020) Sul corpo della donna ci sarebbe segni di morsi di animali. Gli inquirenti avrebbero interrogato il proprietario di due molossidi, forse rottweiler Leggi su tg.la7

pippoMR : Il giallo di Caronia: nessuna traccia di Gioele, ma nuove ipotesi per chi indaga #caronia #carabinieri… - pippoMR : Il giallo di Caronia: nessuna traccia di Gioele, ma nuove ipotesi per chi indaga #caronia #carabinieri… - rotocalcio : Il giallo di Caronia: nessuna traccia di Gioele, ma nuove ipotesi per chi indaga #caronia #carabinieri… - Marchesinimarc1 : È emerso un altro nuovo particolare nel giallo di #Caronia, in provincia di Messina, si dice che #VivianaParisi ave… - Manierosanero : Il giallo di Caronia: nessuna traccia di Gioele, ma nuove ipotesi per chi indaga #caronia #carabinieri… -