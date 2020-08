Emerson Palmieri Juventus, Paratici può sperare: assist d’oltremanica (Di domenica 16 agosto 2020) Emerson Palmieri Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso guardano anche in Inghilterra dove sarebbe stato adocchiato per la difesa Emerson Palmieri. Notizie positive d’oltremanica: Paratici adesso può sperare, con le possibilità ridotte adesso non più al lumicino. Palmieri Juve: il Chelsea scarica il terzino Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Times il Chelsea avrebbe scaricato Palmieri. I blues adesso starebbero al colpo Chilwell e l’arrivo del difensore a Stamford Bridge sembrerebbe liberare la partenza dell’ex Roma. Leggi anche: Matuidi Juventus: Addio? Ecco la ... Leggi su juvedipendenza

