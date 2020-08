Calciomercato Napoli, secondo Ciro Venerato Aurelio De Laurentiis ha offerto ad Hans Hateboer un ricco ingaggio (Di lunedì 17 agosto 2020) Arrivano le prime indiscrezioni su quello che potrebbe essere il prossimo colpo di mercato del Napoli. Hans Hateboer, esterno destro dell’Atalanta, è entrato nel mirino degli azzurri. Lo riferisce il giornalista ed esperto di mercato della Rai Ciro Venerato, alla Domenica Sportiva Estate. “Oggi in Olanda il calciatore ha dichiarato che ritiene chiuso il suo ciclo orobico. Il suo agente, parlando con la dirigenza bergamasca, ha smentito le dichiarazioni dell’olandese, però nelle ultime ore è arrivata la notizia di un tentativo del Napoli. Il club di De Laurentiis ha offerto al calciatore il doppio dello stipendio che percepisce attualmente, circa 1,6 milioni di euro per i prossimi 5 anni. ... Leggi su calciomercato.napoli

Spunta il nome di Hans Hateboer per la fascia destra del Napoli. L'esterno dell'Atalanta, secondo quanto riferisce Rai Sport, sarebbe finito nel mirino del club partenopeo. "Il Napoli ha parlato con i ...AGGIORNAMENTO 17 AGOSTO ORE 00.10 – Ore frenetiche in casa Lazio. Il Valencia è piombato su Borja Mayoral offrendo al Real Madrid 15 milioni per l’ariete che quest’anno ha giocato in prestito al Levan ...