Calciomercato Juve: l’Atletico Madrid mette nel mirino Douglas Costa (Di domenica 16 agosto 2020) Douglas Costa nel mirino dell’Atletico: 40 milioni per convincere la Juve. I Colchoneros pensano al brasiliano Secondo El Gol Digital l’Atletico Madrid sarebbe sulle tracce di Douglas Costa in vista della prossima stagione. Il giocatore piace a Simeone che vorrebbe aggiungere la caratteristiche del brasiliano al proprio organico. I Colchoneros potrebbero vendere Thomas Partey in direzione Arsenal per un valore vicino a 60 milioni di euro e reinvestire 40 di questi sull’ex Bayern. La Juve non ha ancora ricevuto offerte ufficiali ma intanto riflette sul futuro del brasiliano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #calciomercato #Juve #Dybala e un'estate bis da cedibile. Nel mercato comanda la plusvalenza - Gazzetta_it : #Mercato La borsa di #Pedullà #Juve, i dubbi su #Dybala e quel rinnovo che ancora non arriva - Gazzetta_it : Un gol di #Higuain costa 1,8 milioni. #Juve prigioniera del colpo che doveva farla volare - L’analisi di… - CalcioWeb : #Calciomercato, dalla Spagna sparano la bomba: 'L'Italia fa la spesa a #Barcellona, #Juve su #Suarez e #JordiAlba' - - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Mercato La borsa di #Pedullà #Juve, i dubbi su #Dybala e quel rinnovo che ancora non arriva -