West Nile virus: accertato caso a Modena (Di sabato 15 agosto 2020) Ad oggi, comunica la Ausl di Modena, è stato accertato dal servizio di igiene pubblica un caso di West Nile Disease in una persona ricoverata nei giorni scorsi presso il Policlinico modenese. Il West Nile virus, trasmesso dalla zanzara comune “Culex”, è stato riscontrato in alcuni insetti catturati. La probabilità di epidemia è al momento considerata bassa/moderata. L’infezione da virus West Nile in un’elevata percentuale di casi (circa 80%) decorre in modo asintomatico. Nel restante 20% si può manifestare con sintomi di modesta entità.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

CryAntonino : RT @emergency_live: #WestNileVirus, il bollettino dell’ #ISS. Dall’inizio di giugno 2020 sono stati segnalati in Italia due casi umani conf… - salutedomani : West Nile Virus, due casi tra i donatori di sangue - buongior1 : DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA ANTI WEST-NILE - salutedomani : West Nile #Virus, due casi tra i donatori di #sangue: Dall’inizio di… - AllertApc : RT @emergency_live: #WestNileVirus, il bollettino dell’ #ISS. Dall’inizio di giugno 2020 sono stati segnalati in Italia due casi umani conf… -

Ultime Notizie dalla rete : West Nile West Nile, un caso di infezione nel modenese. L'Ausl: "trovate zanzare comuni positive al "virus egiziano" Proteggetevi" La Gazzetta di Modena West Nile, un caso di infezione nel modenese. L'Ausl: "trovate zanzare comuni positive al "virus egiziano" Proteggetevi"

Ad oggi è stato accertato dal Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda USL di Modena un caso di West Nile Disease in una persona ricoverata nei giorni scorsi presso il Policlinico di Modena. Appello d ...

Allarme febbre del Nilo: 6 contagi nel Lodigiano, al via la disinfestazione.

La West Nile Fever è una patologia per lo più asintomatica che può dare anche febbre, mal di testa, sfoghi cutanei ed ingrossamento dei linfonodi. La febbre del Nilo è come suggerisce il nome presente ...

Ad oggi è stato accertato dal Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda USL di Modena un caso di West Nile Disease in una persona ricoverata nei giorni scorsi presso il Policlinico di Modena. Appello d ...La West Nile Fever è una patologia per lo più asintomatica che può dare anche febbre, mal di testa, sfoghi cutanei ed ingrossamento dei linfonodi. La febbre del Nilo è come suggerisce il nome presente ...