Val Badia, trentatreenne muore durante un volo di base jumping sul Piz da Lec (Di sabato 15 agosto 2020) Un atleta di 33 anni ha perso la vita oggi, sabato 15 agosto, durante un volo di base jumping dal monte Piz da Lec in Val Badia, nell’Alto Adige. Il base jumper proveniva da Seveso, si era buttato giù dalla sommità della montagna ma la sua strumentazione alare non ha resistito, facendolo schiantare al suolo. … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

