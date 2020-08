Una vita non va in onda sabato sera a Ferragosto: si torna lunedì, che fine ha fatto Ramon? (Di sabato 15 agosto 2020) Non possiamo raccontarvi che cosa succederà nella puntata di Una vita di questa sera perchè oggi, sabato di Ferragosto non si va in onda su Rete 4. Il 15 agosto 2020 infatti Una vita ci aspetta con un episodio inedito in onda nel pomeriggio. Poi ci sarà modo di seguire invece Una vita alla domenica pomeriggio, come sempre domani vedremo degli episodi della soap spagnola ma si tratterà di repliche. La puntata inedita della soap spagnola dovrebbe andare in onda lunedì pomeriggio e se i nostri calcoli non sono errati, dovremmo vedere l’episodio 1030! E in questi giorni i fans della soap spagnola si chiederanno: ma che fine ha fatto Ramon? Curiosi ... Leggi su ultimenotizieflash

