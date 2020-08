Ultime Notizie Roma del 15-08-2020 ore 07:10 (Di sabato 15 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale e sabato 15 agosto buon Ferragosto buona festa dell’Assunta da parte di Francesco Vitale da tutta la redazione nuova ipotesi investigativa sulla morte di Viviana Parisi la dj trovata senza vita sabato tra i boschi di Caronia e sulla scomparsa del figlio di 4 anni Gioele il bambino sarebbe morto nell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada e poi la madre dopo aver nascosto il corpo si sarebbe suicidata accertamenti Sono in corso sull’auto della donna Chiunque abbia visto qualcosa dopo l’incidente nelle campagne si faccia avanti Chiama la Polizia Io amo mio figlio lo voglio trovare l’appello drammatico lanciato tra i singhiozzi del Padre del bimbo Daniele Mondello aumentano ancora i contagi 574 in 24 ore il maggior incremento dal 24 giugno tra le vittime stretta sulle discoteche in arrivo e ... Leggi su romadailynews

FiorellaMannoia : Il virus siamo noi. Niente turisti a causa del Covid, in Kenya nascita record di 140 elefanti - La Stampa - Ultime… - fanpage : Coronavirus. Le loro condizioni sono critiche, sono tutti ragazzi di età compresa tra i 20 e i 30 anni - fanpage : Tornavano dalla Lombardia. Un'intera famiglia positiva al Covid - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 15-08-2020 ore 07:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - Rosyfree74 : RT @fanpage: Tornavano dalla Lombardia. Un'intera famiglia positiva al Covid -