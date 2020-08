Traffico Ferragosto: maxi tamponamento sull'Adriatica, due feriti (Di sabato 15 agosto 2020) maxi tamponamento questa mattina sulla statale 16 Adriatica che ha visto coinvolti sette veicoli. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone. L’Anas comunica che il Traffico è molto rallentato con code all’altezza dell'area di servizio al chilometro 818,200 in direzione.Viabilità ancora congestionataPresenti sul posto il personale dell'Anas, le forze dell'ordine e il 118 per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Leggi su tg24.sky

