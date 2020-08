Perugia in C, contestazione shock dei tifosi (Di sabato 15 agosto 2020) Costa cara al Perugia l’amara retrocessione in Serie C, dopo la sconfitta ai playout contro il Pescara, disfatta maturata ai rigori. In città è esplosa la rabbia dei tifosi, malcontento che si è trasformato in una contestazione da brividi: sotto un cavalcavia in via Tracanelli, infatti, sono stati appesi quattro fantocci con i colori sociali della squadra e lo striscione Vi vogliamo così. Un messaggio tristemente inequivocabile. Foto: la Repubblica L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

