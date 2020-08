Milan, senti Pellegatti: “Per puntare allo scudetto servono due giocatori” (Di sabato 15 agosto 2020) Carlo Pellegatti stila un bilancio della stagione del Milan.Un inizio con il freno a mano ed un finale di stagione sorprendente, a discapito dello stop dettato dall'emergenza Coronavirus, che ha sconvolto i piani di tutte le squadre di Serie A. La compagine di Stefano Pioli ha reagito meglio di tante altre alle insidie di una annata al di là di ogni aspettativa. 66 i punti conquistati, che hanno regalato ai rossoneri il sesto posto della classifica e, dunque, la qualificazione in Europa League. Il noto giornalista sportivo, nonché ex telecronista, in un'intervista rilasciata a Milannews.it, ha dato un voto al percorso in campionato del club di Milano."Io - dice Pellegatti - darei un 7 figlio di un 8 nel campionato che ha seguito la forzata sosta per il Coronavirus e di un 6 precedente ... Leggi su mediagol

