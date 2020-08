Messi e il Barça presi di mira sui social: i meme più divertenti del web, e c’è anche l’Inter… [FOTO] (Di sabato 15 agosto 2020) Se in casa Barcellona monta rabbia, tristezza, frustrazione, delusione, in quella delle rivali non può che vigere l’ironia e lo sfottò, calcisticamente parlando. Non avviene solo in Italia, ovviamente. Avviene anche in Spagna. Blaugrana presi di mira sui social, il giorno dopo la clamorosa sconfitta per 2-8 contro il Bayern Monaco, insieme al suo personaggio più rappresentativo: Leo Messi. Tanti i meme divertenti sul web ma anche tante le reazioni di alcuni utenti in merito ad un suo possibile addio ed un discusso approdo all‘Inter. Abbiamo raccolto la solita carrellata di immagini e messaggi divertenti, li riproponiamo nella FOTOGALLERY in alto. Messi e Ronaldo, ... Leggi su calcioweb.eu

Gazzetta_it : Barça-Bayern, le pagelle: è un Perisic da 7,5, Coutinho merita 8. #Messi delude: 4,5 #FCBFCB - MaxCallegari : Bayern formidabile, superiore in tutti i numeri e in tutte le zone del campo. E nonostante tutto, il Barça ha comme… - PietroMazzara : La vecchia guardia del Barcellona, con #Messi e #Pique in prima linea, stanno portando avanti la fronda interna a f… - plutopippo1977 : Ignora le critiche... guida il nuovo corso barca e resti sempre il migliore #Messi - AlanBisio : @marcogiannelli3 Certo che sì, Messi sbaglia, così come sbaglia Federer e come ha sbagliato Maradona. Nel bilancio… -

