Man of Medan: più di un milione di copie vendute (Di sabato 15 agosto 2020) The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, nonostante una qualità non eccelsa, è arrivato alla cifra incredibile di più di un milione di copie vendute Durante lo scorso anno, il team di sviluppo di Supermassive Games e il publisher Bandai Namco si sono imbarcati in un viaggio piuttosto ambizioso e temerario. Una serie antologica, chiamata The Dark Pictures Anthology, di diversi titoli più piccoli che andavano ad intrecciarsi e ad esplorare le diverse sfaccettature del genere horror. Il tutto seguendo quanto già gettato giù come base da Until Dawn, con una narrativa basata sulle scelte del giocatore per creare l’avventura personalizzata di ciascuno prenda il controller in mano. Sembra proprio che Supermassive Games con Man of Medan abbia centrato il ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Man of Medan: più di un milione di copie vendute #BandaiNamco #ManOfMedan #PC #PS4 #SupermassiveGames… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #9: THE DARK PICTURES: MAN OF MEDAN - - PlayStation 4 editore BANDAI NAMCO EU… - Il__Critico : Nuova voce, 'The dark pictures anthology - man of Medan', disponibile nella sezione 'Zona videogiochi' su… - yessgameit : Man of Medan – Disponibile nel catalogo #Xbox Game Pass: Nuovo titolo disponibile per il… - yessgameit : Man of Medan – Disponibile nel catalogo Xbox Game Pass -

Ultime Notizie dalla rete : Man Medan Man of Medan: più di un milione di copie vendute tuttoteK Man of Medan: più di un milione di copie vendute

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, nonostante una qualità non eccelsa, è arrivato alla cifra incredibile di più di un milione di copie vendute Durante lo scorso anno, il team di sviluppo di S ...

The Dark Pictures Anthology Man of Medan ha venduto un milione di copie

L’anno scorso, il team di Supermassive Games e il publisher Bandai Namco hanno pubblicato la prima parte di The Dark Pictures Anthology, una collezione composta da piccoli titoli ciascuno dei quali ab ...

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, nonostante una qualità non eccelsa, è arrivato alla cifra incredibile di più di un milione di copie vendute Durante lo scorso anno, il team di sviluppo di S ...L’anno scorso, il team di Supermassive Games e il publisher Bandai Namco hanno pubblicato la prima parte di The Dark Pictures Anthology, una collezione composta da piccoli titoli ciascuno dei quali ab ...