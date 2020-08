L'attacco a Salvini e la bufera social. Elodie: "E vi mettiamo al mondo noi" - (Di sabato 15 agosto 2020) Francesca Galici Dopo le ultime dichiarazioni su Salvini, Elodie è stata presa di mira dai sostenitori della Lega: insulti e minacce contro l'artista che ha denunciato alcuni di loro via social Elodie è una delle cantanti del momento. Due suoi brani sono attualmente nella classifica dei tormentoni dell'estate. La sua voce rimbalza in tutte le radio a qualunque ora del giorno e nelle discoteche, finché saranno aperte, si balla al ritmo della sua musica. Per molti, Elodie è la donna simbolo di questa estate e anche per questo motivo si è guadagnata una lunga intervista sul Corriere della sera. Come sempre più spesso accade, nelle interviste che celebrano la loro musica, gli artisti si spostano su argomenti politici. Nella maggior parte dei casi questo ... Leggi su ilgiornale

