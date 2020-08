Alberto Matano si difende dalla Cuccarini e attacca (Di sabato 15 agosto 2020) Il conduttore de La Vita in diretta ha rotto il silenzio e dopo le accuse che gli sono state mosse dalla sua ex partner Lorella Cuccarini ha respinto tutti i veleni che gli sono stati gettati addosso. Alberto Matano ha ringraziato comunque Lorella della sua presenza e quando durante un’intervista gli è stato chiesto dell’accusa di maschilista lui ironico ha ribadito: “Maschilista? Non lo so, forse si èArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

zazoomblog : Alberto Matano replica a Lorella Cuccarini: “Io maschilista? Si è sbagliata…” - #Alberto #Matano #replica #Lorella - TerryEmpyre : RT @tempoweb: Matano-Cuccarini riesplode il caso Il giornalista si difende: 'Ha inventato tutto' - iamblueyes_ : RT @zapper_it: #AlbertoMatano risponde alle accuse di maschilismo della sua ormai ex collega #LorellaCuccarini, e parla della prossima ediz… - fseviareggio : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Alberto Matano: “Maschilista io? Surreale” [di SILVIA FUMAROLA] - MazzaliVanna : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Alberto Matano: “Maschilista io? Surreale” [di SILVIA FUMAROLA] -