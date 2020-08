Veneto, in discoteche 50% capienza e obbligo mascherina (Di venerdì 14 agosto 2020) ANSA, - VENEZIA, 14 AGO - Nuova ordinanza della Regione del Veneto per contrastare il Coronavirus: il presidente della Giunta Luca Zaia ha firmato un provvedimento - in vigore domani - che affronta il ... Leggi su corrieredellosport

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Veneto ed Emilia-Romagna dimezzano capienza discoteche #discoteche - Affaritaliani : Discoteche, governo: 'Aperte sono rischio'. Veneto-Emilia, capienza dimezzata - Agenzia_Ansa : #Ferragosto con le regole anti-covid. Emilia Romagna e Veneto dimezzano la capienza delle #discoteche, mascherina o… - mimich58 : RT @Adnkronos: #Covid, in #Veneto nuova ordinanza su #discoteche - meta_ne_zemer : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Veneto ed Emilia-Romagna dimezzano capienza discoteche #discoteche -

Ultime Notizie dalla rete : Veneto discoteche Discoteche, stretta in Veneto ed Emilia: capienza al 50%, obbligo di mascherina Il Messaggero Discoteche e Coronavirus, ordinanza Zaia in Veneto riduce al 50% la capienza e obbliga mascherina durante il ballo

Nuova ordinanza della Regione del Veneto per contrastare il Coronavirus. Il presidente della Giunta Luca Zaia ha firmato un provvedimento in vigore da domani che affronta il tema discoteche (sopra ser ...

Veneto, in discoteche 50% capienza e obbligo mascherina

(ANSA) - VENEZIA, 14 AGO - Nuova ordinanza della Regione del Veneto per contrastare il Coronavirus: il presidente della Giunta Luca Zaia ha firmato un provvedimento - in vigore domani - che affronta i ...

Nuova ordinanza della Regione del Veneto per contrastare il Coronavirus. Il presidente della Giunta Luca Zaia ha firmato un provvedimento in vigore da domani che affronta il tema discoteche (sopra ser ...(ANSA) - VENEZIA, 14 AGO - Nuova ordinanza della Regione del Veneto per contrastare il Coronavirus: il presidente della Giunta Luca Zaia ha firmato un provvedimento - in vigore domani - che affronta i ...