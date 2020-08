Rousseau demolisce (ancora) la propaganda di Rousseau (Di venerdì 14 agosto 2020) Ieri e oggi gli iscritti alla piattaforma Rousseau del M5s hanno votato di nuovo. Si sono espressi a favore sia della modifica del limite massimo di due mandati (non vale se si è stati consiglieri regionali o comunali): 39 235 voti favorevoli e 9740 contrari; sia della possibilità di allearsi con i Leggi su ilfoglio

cri11 : RT @ilfoglio_it: #Rousseau demolisce (ancora) la propaganda di Rousseau. Casaleggio parlava di una piattaforma da 'oltre un milione iscritt… - pensieri_vivaci : RT @ilfoglio_it: #Rousseau demolisce (ancora) la propaganda di Rousseau. Casaleggio parlava di una piattaforma da 'oltre un milione iscritt… - gianlucaralla : RT @ilfoglio_it: #Rousseau demolisce (ancora) la propaganda di Rousseau. Casaleggio parlava di una piattaforma da 'oltre un milione iscritt… - ilfoglio_it : #Rousseau demolisce (ancora) la propaganda di Rousseau. Casaleggio parlava di una piattaforma da 'oltre un milione… -

Ultime Notizie dalla rete : Rousseau demolisce

ilGiornale.it

Ieri e oggi gli iscritti alla piattaforma Rousseau del M5s hanno votato di nuovo. Si sono espressi a favore sia della modifica del limite massimo di due mandati (non vale se si è stati consiglieri reg ...Un voto per dare un'altra chance a Virginia Raggi e, soprattutto, per non chiudere le porte a una difficile (ma non impossibile) alleanza con il Partito democratico. Dopo l'annuncio della sindaca di R ...