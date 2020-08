Pontecagnano Faiano, lavori in via Calabria per estensione Gas Metano (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Pontecagnano Faiano (Sa) – Approvata l’estensione della soluzione progettuale di Unareti in Via delle Sirene a Pontecagnano Faiano. Con delibera n. 92 del 13/08/2020, la Giunta Comunale ha disposto l’estensione della rete di distribuzione del gas Metano in una zona non ancora servita, come in passato era avvenuto (delibera della G. C. n. 25 del 21/02/2019) per altre strade, fra cui quelle di Via Alburni, Via Diaz, Via delle Sirene, Via Pompei, Via Cavalleggeri e località Baroncino. Come si legge nel documento, l’Amministrazione Lanzara ha formulato la proposta di ampliamento “senza prevedere alcun impegno finanziario da parte dell’ente stesso, tranne che per la bitumazione finale ... Leggi su anteprima24

