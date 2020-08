NBA 2019/2020: le classifiche aggiornate delle due conference (Di venerdì 14 agosto 2020) Le classifiche della regular season NBA 2019/2020. Si riparte con il basket a stelle e strisce, pronto a tuffarsi in una delle stagioni più interessanti degli ultimi anni dopo la vittoria dell’anello dei Toronto Raptors. Tanti sono stati i cambiamenti avvenuti nella free agency, soprattutto all’ombra di Los Angeles: Anthony Davis è approdato al fianco di LeBron James ai Lakers, Kawhi Leonard e Paul George hanno scelto invece la via dei Clippers. I Golden State Warriors trainati da Stephen Curry dovranno fare i conti con l’infortunio di Klay Thompson e gli Houston Rockets dovranno trovare la quadra tra James Harden e Russell Westbrook. Sulla costa orientale i Milwaukee Bucks dell’MVP in carica Giannis Antetokounmpo sembrano i favoriti insieme ai Philadelphia 76ers, ma attenzione ai ... Leggi su sportface

sportface2016 : #NBA #Portland e #Memphis si giocheranno domani il play-in, #Phoenix e #SanAntonio sono fuori dai playoff - fabru67 : RT @dchinellato: ???? Last game of this long 2019-20 season, but The Professionist Marco Belinelli hasn’t lost the touch ???? @marcobelinelli… - dchinellato : ???? Last game of this long 2019-20 season, but The Professionist Marco Belinelli hasn’t lost the touch ????… - FraInter86 : RT @lamaniadelcesto: ?? Giannis Antetokounmpo ha chiuso ufficialmente la stagione 2019/20 con 29.5 PTI in 30.4 minuti di media, che si tradu… - fedemaxiperu : RT @lamaniadelcesto: ?? Giannis Antetokounmpo ha chiuso ufficialmente la stagione 2019/20 con 29.5 PTI in 30.4 minuti di media, che si tradu… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2019 NBA 2019-20: #stillawake? I Brooklyn Nets devono toccare il fondo per poi risalire a Bubble City all-around.net NBA - Buddy Hield non è soddisfatto del ruolo a Sacramento

Dallo scorso dicembre, Buddy Hield è stato costantemente schierato partendo dalla panchina dei Sacramento Kings in tutte le gare di campionato. Nella "bolla" di Orlando Hield ha ottenuto una media di ...

NBA - Annunciate le date della serie finale

La NBA ha annunciato le date dell'ultima serie playoff 2019/20.

Dallo scorso dicembre, Buddy Hield è stato costantemente schierato partendo dalla panchina dei Sacramento Kings in tutte le gare di campionato. Nella "bolla" di Orlando Hield ha ottenuto una media di ...La NBA ha annunciato le date dell'ultima serie playoff 2019/20.