La commemorazione delle vittime del Morandi a due anni dal crollo. I parenti: “Ora il Parco della memoria per non rifare gli stessi errori” (Di venerdì 14 agosto 2020) A due anni di distanza dal crollo del ponte Morandi, a Genova è il giorno della commemorazione delle 43 vittime del disastro del 14 agosto 2018. Alle celebrazioni, nell’area sotto le campate del nuovo ponte San Giorgio inaugurato lo scorso 3 agosto, c’è anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Che parteciperà, dalle 10:45, alla cerimonia privata organizzata dal comitato dei familiari delle vittime, insieme al ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, al titolare del Viminale Alfonso Bonafede, al sindaco Marco Bucci e al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Non ci sarà il capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

