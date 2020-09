Incentivi auto - in vigore il nuovo ecobonus: ecco i contributi, le fasce e i modelli che vi accedono (Di venerdì 14 agosto 2020) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il cosiddetto decreto Agosto rende operativo il nuovo ecobonus, ossia il rifinanziamento e la rimodulazione degli Incentivi per l'auto entrati in vigore all'inizio del mese (nel frattempo esauriti). Con il provvedimento, esplicitamente orientato a favorire le vetture ibride e a scapito di quelle a gasolio e a benzina, il consiglio dei ministri ha destinato 490 milioni allautomotive, di cui 400 di ecobonus e 90 per linstallazione di colonnine di ricarica da parte di professionisti e imprese (i privati hanno a disposizione le detrazioni a seconda dei casi, al 50% previste dal decreto fiscale e al 110% dal decreto Rilancio).Due nuove fasce: 61-90 e 91-110. Le novità introdotte dal decreto non sono ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 14 agosto 2020) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il cosiddetto decreto Agosto rende operativo il, ossia il rifinanziamento e la rimodulazione degliper l'entrati inall'inizio del mese (nel frattempo esauriti). Con il provvedimento, esplicitamente orientato a favorire le vetture ibride e a scapito di quelle a gasolio e a benzina, il consiglio dei ministri ha destinato 490 milioni allmotive, di cui 400 die 90 per linstallazione di colonnine di ricarica da parte di professionisti e imprese (i privati hanno a disposizione le detrazioni a seconda dei casi, al 50% previste dal decreto fiscale e al 110% dal decreto Rilancio).Due nuove: 61-90 e 91-110. Le novità introdotte dal decreto non sono ...

