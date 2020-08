“Il suo uomo…”. Belen Rodriguez, fermi tutti. Ora parla Simona Ventura. E sa quello che dice… (Di venerdì 14 agosto 2020) Una è la donna più ammirata e paparazzata degli ultimi anni, l’altra si considera sua “madrina”. Parliamo di Belen Rodriguez e Simona Ventura. Adesso, dopo la fine della storia con Stefano De Martino, i tentativi di quest’ultimo per riconquistare l’ex ed il benservito di Belen, parla lei, Simona Ventura, che conosce molto bene la situazione sentimentale della showgirl argentina. D’altra parte fu proprio lei a puntare sulla sconosciuta modella di Buones Aires per la sesta edizione de “L’Isola dei Famosi”. Era il lontano 2008 e per Belen arrivò soltanto, si fa per dire, un secondo posto dietro Vladimir Luxuria, ma per lei si aprirono le porte dello showbiz e da ... Leggi su caffeinamagazine

