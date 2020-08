Hamilton: “Party mode? La FIA cerca di rallentarci” (Di venerdì 14 agosto 2020) Lewis Hamilton ha commentato duramente l’abolizione del party mode in qualifica deciso dalla FIA, a partire dal GP del Belgio. L’inglese si è scagliato contro la Federazione Internazionale, rea – secondo il campione del mondo – di ostacolare da anni la Mercedes nel suo dominio. “L’abolizione del party mode non è una sorpresa, cercano sempre di rallentarci ma per noi non cambia molto, quindi non è un problema. I ragazzi del nostro team hanno fatto un ottimo lavoro sul motore. Ovviamente questa è fatta per rallentarci, ma non credo che otterranno il risultato che vogliono. Ma va benissimo se lo fanno” Hamilton ha poi commentato la gara di Silverstone ed in particolare il caos generato dagli pneumatici Pirelli ... Leggi su sport.periodicodaily

