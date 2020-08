Etichetta a batteria: via libera dell’Unione europea (Di venerdì 14 agosto 2020) Via libera europeo al sistema di Etichetta a batteria “Nutrinform Battery” messo a punto dall’Italia: nel nostro Paese partirà la sperimentazione Il “Nutrinform Battery”, o Etichetta a batteria, è ora pronto per essere applicato in Italia su base volontaria. Il sistema di Etichettatura nutrizionale messo a punto dalle istituzioni italiane e contenuto in un decreto interministeriale, firmato… L'articolo Etichetta a batteria: via libera dell’Unione europea Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

moondo_info : Nutri-score o #Etichetta a batteria? - CudriecEat : Nutri-score o #Etichetta a batteria? -