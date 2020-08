Covid: cresce il numero dei casi in Italia. E’ il Veneto la regione con più contagi (Di venerdì 14 agosto 2020) cresce ancora il numero di nuovi contagi di coronavirus in Italia. Da ieri sono 574, mentre i decessi sono stati 3. Il totale delle vittime sale così a 35.234. Questo è quanto emerge dal report diffuso dal Ministero della Salute e consultabile sul sito della Protezione Civile. Sarebbe proprio il Veneto la prima regione per … L'articolo Covid: cresce il numero dei casi in Italia. E’ il Veneto la regione con più contagi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Covid cresce Cresce l'allerta Covid a Carini, altri 8 positivi: intera famiglia in isolamento PalermoToday Coronavirus, andamento settimanale dal 7 al 14 agosto: i positivi salgono a 1532 (+44)

Questi i dati riferiti alla settimana dal 7 al 14 agosto per ciò che riguarda l’andamento epidemiologico del virus COVID-19 in Umbria, aggiornati alle ore 8 di venerdì 14 agosto: i casi positivi sono ...

Coronavirus, in Umbria 44 nuovi casi nell'ultima settimana

PERUGIA (ITALPRESS) - In Umbria, nella settimana dal 7 al 14 agosto, i casi positivi sono passati da 1.488 a 1.532 (+ 44), mentre gli attualmente positivi da 38 sono diventati 73 (+ 35). I guariti son ...

